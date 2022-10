Bolsonaro diz que Moraes ‘matou no peito’ a ação das inserções em rádios

Atualizado em 26 out 2022, 21h02 - Publicado em 26 out 2022, 20h45

O presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa às pressas para uma entrevista no Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira, 26, mas acabou fazendo um pronunciamento em que criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar e extinguir a ação sobre um suposto boicote a propagandas eleitorais da sua campanha em rádios. Ele anunciou que sua equipe jurídica irá apresentar recurso.

Sem alterar o tom, Bolsonaro citou a “gravidade” do episódio e criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter enviado a ação para o inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas, relatado pelo próprio ministro.

“Agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre de Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo e encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito das fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, um inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também”, declarou Bolsonaro.

Sem responder nenhuma pergunta, o presidente declarou que “isso desequilibra o processo democrático” e que irá “às últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição” para fazer valer o que as auditorias contratadas pela sua campanha constataram. Ele também disse que a suposta supressão de inserções nas rádios “interfere na quantidade de votos”.

“Sabemos que está em cima, as eleições estão em cima, mas o meu lado foi muito prejudicado, e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto, e aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir aquele cargo na data adequada”, concluiu.

Acompanhado dos ministros da Justiça, Anderson Torres, e do GSI, Augusto Heleno, o presidente comentou que o TSE já investigou “muita coisa” por um “simples print de zap [WhatsApp]”, citando a operação deflagrada contra oito empresários bolsonaristas que teriam defendido um golpe — que, na verdade, foi autorizada pelo STF.

Ele disse ainda que sua campanha apresentou provas “contundentes” no tempo exigido por Moraes, que abriu prazo de 24 horas na noite de segunda-feira, e destacou a demissão de um servidor do TSE, na noite desta terça, que atuava na Secretaria Judiciária do tribunal e tinha responsabilidade pelo recebimento dos arquivos com a propaganda eleitoral dos partidos e envio para o pool de emissoras de rádio e TV.

Depois de ser exonerado, Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal na manhã desta quarta e disse ter sido conduzido ao exterior da Corte por seguranças. Em nota, o TSE afirmou que ele foi demitido após “indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas”. E que suas alegações à PF “são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas”.

“Está comprovada a diferenciação, o tratamento dispensado ao outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE”, declarou Bolsonaro.

