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Política

Bolsonaro diz que Flávio é seu ‘porta-voz’ em carta lida por pré-candidato

Flávio Bolsonaro relatou encontro com o pai, que está em prisão domiciliar, e citou ataques e falta de unidade que prejudicam candidatura; leia carta na íntegra

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 13h46 | Atualizado em 11 jul 2026, 16h02
Homem de meia-idade, cabelo escuro, vestindo camisa amarela e gola verde, segura um papel com texto manuscrito em frente ao corpo, olhando para a câmera com expressão séria. Ao fundo, uma pintura abstrata com tons de azul e laranja.
Em live, Flávio Bolsonaro leu carta escrita pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (Flávio Bolsonaro/YouTube/Reprodução)
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O pré-candidato à Presidência da República (PL) Flávio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo neste sábado, 11, para ler um documento intitulado “Carta aos Brasileiros”, atribuído ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta, Bolsonaro endossa a figura do filho 01 como pré-candidato e o classifica como seu “porta-voz” (leia íntegra abaixo).

Antes de fazer a leitura, Flávio relatou que visita o pai, que está em prisão domiciliar pela condenação a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista, todas as quartas e sábados por duas horas e, nesses momentos, leva os resultados de pesquisas internas “para ele ficar feliz”.

Sem citar nomes nem a troca de farpas com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, abordou problemas que têm ocorrido nesta fase da corrida presidencial.

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“Apesar de todos os ataques e o que é orquestrado para boicotar a nossa candidatura, ainda assim estamos resilientes, firmes e fortes apesar dos ataques que vêm acontecendo e, muitas vezes, da nossa falta de unidade.”

No mês passado, Michelle soltou um vídeo-bomba afirmando que foi desrespeitada e maltratada pelo enteado. “Telefonei algumas vezes [para o Flávio], mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, disse.

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Após falar sobre a viagem que fez para o Ceará, Flávio tocou no tema do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, afirmando que tentou “usar a força política” ao solicitar que o governo estadunidense não siga com os planos. “Não sei se terei êxito”, declarou. Ele tem articulado para afastar a taxação para depois das eleições por avaliar que a aplicação neste momento beneficiaria o governo Lula.

Então, leu o documento escrito a mão por Bolsonaro.

Ao terminar de ler a carta, o pré-candidato do PL afirmou que Bolsonaro “está preso injustamente”.

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E voltou a abordar as desavenças que circundam sua candidatura. “Fica-se muita especulação acontecendo, muitas pessoas que parecem até que estão boicotando a candidatura. Quero agradecer a ele por ter me colocado como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam falas conflituosas e direções diferentes que porventura alguém possa estar seguindo paralelo à nossa campanha.”

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Veja a íntegra da carta de Jair Bolsonaro

Brasília, 11 de julho de 2026

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Carta aos brasileiros

Saudoso do contato com o povo ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós.

O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento.

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Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.

Um afetuoso abraço a todos na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria.

Deus, pátria, família e liberdade.

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