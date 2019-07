Bolsonaro diz que cogita nomear o filho como embaixador dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que cogita nomear o seu filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para ser embaixador nos Estados Unidos.

“É uma coisa que está no meu radar, sim, existe a possibilidade. Ele é amigo dos filhos do Trump, fala inglês, espanhol, tem uma vivência muito grande de mundo. E, no meu entender, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado”, disse o presidente.

Após a fala, Eduardo Bolsonaro confirmou a disposição de assumir o posto. “Se receber essa missão, vou cumprir”, afirmou.

Bolsonaro admitiu a possibilidade da nomeação em coletiva após a cerimônica de posse do novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

Segundo o presidente, a nomeação agora depende de Eduardo, que é presidente da Comissão de Relaçõres Exteriores da Câmara dos Deputados. “Fiquei pensando: imagina se tivesse no Brasil aqui o filho do Macri (presidente de Argentina) como embaixador. Obviamente, o tratamento seria diferente do outro”, afirmou Bolsonaro.

A indicação de Eduardo para a embaixada é aventada desde março, quando o filho acompanhou o pai no encontro com o presidente americano Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca. Em entrevista à TV Bandeirantes, na época, Bolsonaro comentou que era melhor deixar de lado a possibilidade naquele momento, porque o filho “apanharia de graça da imprensa”.

A fala do presidente agora não é despropositada. Nesta quarta-feira, Eduardo completou 35 anos, idade mínima para se tornar embaixador. Em abril, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, removeu o embaixador Sergio Amaral da representação em Washington. Desde lá, o cargo está vago.