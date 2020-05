Bolsonaro diz que churrasco era fake e chama jornalistas de idiotas

No dia em que o número de mortes por coronavírus deve ultrapassar o patamar de 10 mil e colocar o Brasil em uma seleta lista de países mais afetados pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro tinha marcado um churrasco em sua residência no Palácio da Alvorada. Mas, neste sábado, 9, ele cancelou o evento e afirmou, nas redes sociais, que a festa era “fake”. Além disso, ele chamou de “idiotas” os jornalistas que criticaram o churrasco. “Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com ação na justiça”, escreveu o presidente.

– Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA. . Link no YouTube: https://t.co/pQdJJurngy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 9, 2020 Continua após a publicidade

O Movimento Brasil Livre (MBL) protocolou uma ação na Justiça de Brasilia para tentar impedir o churrasco. O movimento ainda pediu que se fosse realizado, Bolsonaro teria de ser multado em 100 000 reais, valor que deveria ser revertido em ações de combate a Covid-19. Na quinta-feira, 7, Bolsonaro afirmou em frente ao Palácio da Alvorada, que faria um churrasco neste sábado que contaria com “uns 30” convidados, entre eles o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário e o filho. “O ministro da CGU, vai trazer o filho dele de 13 anos, falei que ele não olhe pra Laura se não o bicho vai pegar, tá certo?”, disse o presidente.

Bolsonaro ainda afirmou que estava fazendo uma vaquinha em torno de 70 reais para arcar com os custos da festa que teria até mesmo uma “peladinha com alguns ministros e alguns servidores mais humildes”. Na sexta-feira, 8, foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão zombar do churrasco: “O presidente ainda não falou nada comigo sobre o churrasco, e está caro. 70 reais, tá muito caro”.

No mesmo dia, Bolsonaro, fez outras piadas aumentando o número de convidados. De 30, foi para 180 e chegou até os 3 000 convidados. Apesar de cancelar o churrasco, outra lista que não para de crescer é o número de casos confirmados e de mortes do novo coronavírus no Brasil.