Bolsonaro diz que brasileiro não está preparado para fazer ‘quase nada’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 5, que uma das causas para o desemprego no país é que parte dos brasileiros não tem preparação para fazer “quase nada”.

O chefe do Planalto deu a declaração a apoiadores no Palácio do Alvorada acompanhado do ministro José Levi (Advocacia-Geral da União). Bolsonaro também disse que “ser patrão é uma desgraça” e criticou o volume de ações trabalhistas.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

“É um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, né, [são] vários motivos. Um é a formação do brasileiro. Uma parte considerável não está preparada para fazer quase nada. Nós importamos muito serviço”, disse o presidente.

Um pouco mais cedo, também no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada. Ele voltou a minimizar a pandemia e disse, sem detalhar, que não consegue colocar em prática as suas medidas econômicas.

“Chefe (se dirigindo a um apoiador), o Brasil está quebrado, não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos”, afirmou.

Ao criticar a imprensa, Bolsonaro a definiu como “sem caráter” e adotou um tom conspiratório, apontando um trabalho incessante dos veículos de comunicação para tentar desgastá-lo e fazer “voltar alguém para defender interesses escusos da mídia”.

Esta terça-feira foi o primeiro dia em que Jair Bolsonaro teve compromissos oficiais após recesso em cidades do litoral de São Paulo e de Santa Catarina.