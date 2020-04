Bolsonaro distorce juramento de Hipócrates para defender uso da cloroquina

View this post on Instagram

– Há 40 dias venho falando do uso da Hidroxicloroquina no tratamento do COVID-19. – Sempre busquei tratar da vida das pessoas em 1° lugar, mas também se preocupando em preservar empregos. – Fiz, ao longo desse tempo, contato com dezenas médicos e alguns chefes de estados de outros países. – Cada vez mais o uso da Cloroquina se apresenta como algo eficaz. – Dois renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da COVID-19. Seriam questões políticas, já que um pertence a equipe do Governador de SP? – Acredito que eles falem brevemente, pois esse segredo não combina com o Juramento de Hipócrates que fizeram. – Que Deus ilumine esses dois profissionais, de modo que revelem para o mundo que existe um promissor remédio no Brasil.

Continua após a publicidade