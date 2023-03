Bolsonaro discursa nos EUA, critica governo e diz que ‘missão não acabou’

O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou neste sábado, 4, na Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC), em Washington, nos Estados Unidos, e afirmou que sua missão na presidência do Brasil ainda não acabou. “Nesse momento, agradeço a Deus pela minha segunda vida e também pela missão de ser presidente da República por um mandato, mas eu sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou”, declarou.

Em um pronunciamento de pouco mais de 20 minutos, Bolsonaro retomou o tom e os temas usados na campanha de 2022, da qual saiu derrotado. Ele se posicionou contra o aborto e a “ideologia de gênero”, a favor da flexibilização do porte e posse de armas e disse que “o populismo, o comunismo e a corrupção” dominavam a política brasileira. No entanto, o ex-presidente não falou sobre o escândalo das joias milionárias. Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que o governo Bolsonaro tentou trazer o colar, um par de brincos no valor de 16,5 milhões de reais, um relógio e um anel de diamantes de forma ilegal para o Brasil em outubro de 2021.

Bolsonaro atacou o governo atual, sem citar diretamente o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A primeira medida desse novo velho governo foi revogar os meus decretos”, disse, se referindo às medidas que suspenderam novos registros de posse e porte de armas. Em outro momento, o ex-presidente criticou a decisão do governo Lula que autorizou a ancoragem de dois navios de guerra iranianos no Rio de Janeiro. “Somos um país de paz. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema com navios iranianos”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que sua relação com o ex-presidente Donald Trump é “excepcional” e ressaltou que foi o último chefe de estado a reconhecer as eleições que deram a vitória a Joe Biden nos Estados Unidos, em 2020. Ao fim do discurso, ele declarou ter certeza que plantou “muitas sementes no Brasil” e repetiu o slogan da campanha “Deus, pátria, família e liberdade”.