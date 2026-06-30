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Política

Bolsonaro desconstruído: em aceno ao nordeste, Flávio vai à festa junina de Campina Grande

Flávio participará de agendas culturais e espera-se, inclusive, que arrisque alguns passos de forró na Paraíba

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h30 | Atualizado em 30 jun 2026, 17h48
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa preta com estampa do mapa do Brasil e a frase Brasil Sem Medo, gesticula com os braços abertos e dedos apontados para os lados, em um palco escuro com um telão azul ao fundo
Flávio Bolsonaro durante lançamento de sua proposta de governo para a segurança pública, 'Brasil Sem Medo' (Vittor Sales/Divulgação)
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Bolsonaro desconstruído: em aceno ao nordeste, Flávio vai à festa junina de Campina Grande Priorize VEJA no Google

De olho no eleitorado nordestino, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcará nesta sexta-feira na Paraíba, onde participará dos festejos de São João em Campina Grande. A escolha não é por acaso: disposto a mostrar um perfil diferente do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio será recebido pela militância do PL em uma das poucas cidades da região Nordeste em que o ex-mandatário venceu nas eleições de 2018.

No local, ele será levado ao Parque do Povo, onde ocorre a tradicional festa, por nomes como o senador Efraim Filho, que será candidato ao governo, o ex-ministro Marcelo Queiroga, que se candidatará ao Senado, e o deputado Cabo Gilberto.

Flávio participará de agendas culturais e irá ao camarote da prefeitura local, onde será recebido pelo prefeito Bruno Cunha Lima (Uniã0), de quem é aliado. Espera-se, inclusive, que o primogênito de Jair Bolsonaro arrisque alguns passos de forró na cidade, que reivindica o título de maior Sâo João do Mundo.

Tudo devidamente calculado para transparecer uma imagem distante do radicalismo de Jair Bolsonaro, se mostrar afável aos festejos típicos da região, e tentar reverter a derrota sofrida para Lula nas eleições de 2022.

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