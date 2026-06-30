Bolsonaro desconstruído: em aceno ao nordeste, Flávio vai à festa junina de Campina Grande

De olho no eleitorado nordestino, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcará nesta sexta-feira na Paraíba, onde participará dos festejos de São João em Campina Grande. A escolha não é por acaso: disposto a mostrar um perfil diferente do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio será recebido pela militância do PL em uma das poucas cidades da região Nordeste em que o ex-mandatário venceu nas eleições de 2018.

No local, ele será levado ao Parque do Povo, onde ocorre a tradicional festa, por nomes como o senador Efraim Filho, que será candidato ao governo, o ex-ministro Marcelo Queiroga, que se candidatará ao Senado, e o deputado Cabo Gilberto.

Flávio participará de agendas culturais e irá ao camarote da prefeitura local, onde será recebido pelo prefeito Bruno Cunha Lima (Uniã0), de quem é aliado. Espera-se, inclusive, que o primogênito de Jair Bolsonaro arrisque alguns passos de forró na cidade, que reivindica o título de maior Sâo João do Mundo.

Tudo devidamente calculado para transparecer uma imagem distante do radicalismo de Jair Bolsonaro, se mostrar afável aos festejos típicos da região, e tentar reverter a derrota sofrida para Lula nas eleições de 2022.