Bolsonaro decide fazer pronunciamento em rádio e TV sobre Amazônia

Nesta sexta-feira, 23, às 20h30, o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento oficial em rede nacional de rádio e TV para anunciar medidas contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Segundo nota divulgada pela assessoria do presidente, “a decisão do pronunciamento foi tomada durante a reunião ministerial coordenada pelo presidente Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira, no Palácio do Planalto”.

Algumas horas antes de seu pronunciamento oficial, Bolsonaro foi ao Facebook para reagir ao comunicado do governo francês que o acusa de mentir sobre a questão. Em sua nota, o presidente lamenta o posicionamento de Emmanuel Macron (chefe de Estado da França) e o critica por “potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade” ao compartilhar foto de incêndio de 2003 para pedir discussão sobre a Amazônia.

Um pronunciamento do governo francês afirma que “dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República (Macron) só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula (do G20) de Osaka”.

Leia a nota divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais:

“Lamento a posição de um chefe de Estado, como o da França, se dirigir ao presidente brasileiro como ‘mentiroso’. Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. O nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo o mundo. Como chefe de uma das maiores democracias do mundo, desejo ao povo francês paz e felicidades! “