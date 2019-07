Bolsonaro critica PT e diz que jornalistas sentem saudades do partido

O presidente Jair Bolsonaro, por meio de seu perfil no Twitter, criticou o Partido dos Trabalhadores (PT), na tarde deste sábado, 20. “Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados”, escreveu o presidente.

Há pouco, o presidente saiu do Palácio da Alvorada e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou ao exterior uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome.

A referência ao partido dos ex-presidentes Lula e Dilma foi publicada após ele atacar jornalistas, que, segundo ele, sentem saudades do PT. “Sempre defendi liberdade de imprensa, mesmo consciente do papel político-ideológico atual de sua maior parte, contrário aos interesses dos brasileiros, que contamina a informação e gera desinformação. No fundo, morrem de saudades do PT“, escreveu na rede social.

Na sexta-feira, 19, Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto jornalistas da imprensa internacional e, durante o encontro, fez declarações ofensivas aos governadores do Nordeste. O áudio vazado não é claro, mas, Bolsonaro parece dizer ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que Flávio Dino é “o pior”. Sem perceber que seu microfone já estava ligado, o presidente dá um ultimato a Lorenzoni: “Tem que ter nada com esse cara”.

Neste sábado, 20, Bolsonaro também declarou que nenhum presidente recebeu tanto jornalista no Planalto quanto ele. “Mesmo que só tenham usado dessa boa vontade para distorcer minhas palavras, mudar e agir de má fé ao invés de reproduzir a realidade dos fatos”, afirmou.

Com Estadão Conteúdo