Bolsonaro critica enredo da Mangueira: ‘desacata as religiões’

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira a escola de samba Mangueira e o enredo que a agremiação apresentou no domingo durante o desfile na Marquês de Sapucaí. Com o samba-enredo “A Verdade vos fará livre”, com aspectos da vida de Jesus, a escola reconstruiu possíveis tensões e situações de vulnerabilidade que Cristo sofreria se tivesse nascido no Brasil de hoje, incluindo uma batida policial. O desfile também retratou um Jesus mulher e outro negro, com sua biografia como se tivesse nascido em uma comunidade carioca.

Um dos trechos da passagem da Verde e Rosa pela passarela do samba trazia os versos “Favela, pega a visão / Não tem futuro sem partilha / Nem Messias de arma na mão”. Messias é o segundo nome de Jair Bolsonaro, que frequentemente posa para fotos simulando uma arma com os dedos da mão.

Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro fez referência à apresentação da Mangueira no domingo e criticou o jornal Folha de S. Paulo, que estampou a reportagem “Mangueira faz crítica velada a Bolsonaro ao falar de ‘messias de arma na mão”. “A Folha de S. Paulo foi buscar hoje uma imagem de Carnaval do Rio, uma imagem de uma escola de samba desacatando as religiões, Cristo levando uma batida policial, faz uma vinculação comigo. Foi buscar uma imagem do Rio para me atingir”, disse o presidente.

Bolsonaro passa a terça-feira de Carnaval em Praia Grande, litoral de São Paulo. No vídeo postado nas redes sociais, ele sai do mar com uma camiseta do Goiás Esporte Clube, diz que é uma homenagem ao governador do estado Ronaldo Caiado (DEM) e, na sequência, cumprimenta populares na areia. Antes de posar para fotos, disse na transmissão, em tom de provocação: “Vamos ver a reação do povo aí. Um dia vai ter uma vaia também, né? A imprensa vai divulgar”.