Bolsonaro cresce e empata com Lula no terceiro maior colégio eleitoral

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18, revela crescimento de Jair Bolsonaro (PL) no estado do Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país. Na comparação com julho, o presidente cresceu cinco pontos percentuais, alcançando 39% das intenções de voto, o mesmo percentual de Lula, que se manteve estável no período. Os dois estão rigorosamente empatados na pesquisa estimulada, em que é apresentada ao entrevistado uma lista de candidatos.

Na pesquisa espontânea, Bolsonaro também cresceu e ultrapassou o ex-presidente. Em julho, Lula marcava 31% contra 27% do candidato à reeleição. Agora, o presidente tem 32%, e o petista, 30%. Nas simulações de segundo turno, Lula continua numericamente à frente do atual mandatário, mas a diferença que era de 9 pontos em julho (47% a 38%) caiu para dois pontos em agosto (44% a 42%).