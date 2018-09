A TV Globo publicou na noite desta segunda-feira, 10, novos números do Datafolha para a disputa pela Presidência da República. O levantamento, primeiro divulgado depois do atentado à faca contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL), mostra que o deputado federal manteve a liderança na corrida presidencial e chegou a 24% das intenções de voto, um crescimento de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior do instituto de pesquisas, publicado em 22 de agosto.

Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na última quinta-feira, 6, e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Depois do candidato do PSL, conforme o Datafolha, vem Ciro Gomes (PDT), com 13% da preferência, empatado na margem de erro de dois pontos percentuais com Marina Silva (Rede), que tem 11%, com Geraldo Alckmin (PSDB), com 10%, e Fernando Haddad (PT), com 9%.

Alvaro Dias (Podemos), aparece com 3%; João Amoêdo (Novo), com 3%; Henrique Meirelles (MDB), com 3%; Vera Lúcia (PSTU), Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (PSOL), 1% cada; João Goulart Filho (PPL) e José Maria Eymael (DC), não pontuaram.

Eleitores que responderam que pretendem votar em branco ou nulo são 15%, enquanto indecisos somam 7%.

No levantamento anterior, Ciro tinha 10%; Marina, 16%; Alckmin, 9%; Dias e Haddad, 4% cada; Amoêdo e Meirelles, 2% cada; Vera, Daciolo, Boulos, Goulart Filho e Eymael, 1% cada. Brancos e nulos eram 22% e indecisos, 6%.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira ouviu 2.820 eleitores nos 26 estados e no Distrito Federal nesta segunda-feira. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação BR-02376/2018.