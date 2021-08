Bolsonaro convida chefes do Judiciário e do Congresso para ver desfile

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 9, para convidar o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), entre outras autoridades, para acompanharem um desfile de blindados na Esplanada nos Ministérios.

“Sr. Presidente do … STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, Deputados, Senadores : Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa/GO. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na Presidência (08h30), onde receberei os cumprimentos da Força e lhes desejarei boa sorte na missão”, diz o texto em que o presidente destaca que é “Chefe Supremo das Forças Armadas.”

O evento teve repercussão negativa por ocorrer no dia da votação proposta de emenda constitucional do voto impresso e gerou incômodo entre parlamentares, que foram à Justiça para impedir a realização do evento.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e a deputada federal Tabata Amaral (sem partido) impetraram uma ação popular para tentar impedir o ato. Além disso, o PSOL também entrou com um mandado de segurança com o mesmo objetivo.