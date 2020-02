Bolsonaro confirma Onyx na Cidadania e general Braga Netto na Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, por meio de sua conta no Twitter, nesta quinta-feira, 13, três mudanças no seu ministério: o general Walter Braga Netto, que foi o comandante da intervenção no Rio de Janeiro durante o governo Michel Temer, será o novo ministro da Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, que vai para o Ministério da Cidadania – Osmar Terra, que era titular desta pasta volta à Câmara dos Deputados.

