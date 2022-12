Bolsonaro concede medalha a ministro do TCU afastado

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto concedendo a Medalha do Mérito Mauá a diversas autoridades, entre elas o ministro do Tribunal de Contas Augusto Nardes. A comenda foi criada para premiar pessoas que tenham contribuído de alguma forma para o progresso do setor de transporte.

No mês passado, Nardes pediu afastamento de suas funções no TCU, após o vazamento de um áudio em que ele afirma que militares estariam preparando um golpe para impedir a posse do presidente eleito Lula (PT). A gravação foi enviada a representantes do setor do agronegócio.

No áudio, o ministro cita uma suposta conversa com Bolsonaro e diz que “em questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso (haverá) um desenlace bastante forte na nação”. Ressaltou, ainda, que tinha “muitas informações” sobre um “movimento forte nas casernas”.

O ministro podia estar blefando, mas suas previsões não estavam totalmente erradas. Ontem à noite, em Brasília, manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Vários ônibus e carros foram incendiados. A polícia reagiu com gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha para conter o ataque. O hotel onde estava Lula teve a segurança reforçada.

No mesmo decreto, Bolsonaro concede a medalha a outras autoridades, entre elas os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Ministros do governo e parlamentares também foram agraciados com a honraria. Nardes vai receber a medalha na categoria “serviços relevantes”.