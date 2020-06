Bolsonaro cita abusos judiciais e compara sua reação a uma emboscada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 17, em conversa com um grupo de apoiados no Palácio do Alvorada, que abusos têm sido cometidos no país e que deve reagir como em uma emboscada. Para o chefe do Planalto, tentam fazer acusações contra ele e que, primeiro, é necessário esperar “o cara se aproximar” para que seja tomada uma atitude.

Bolsonaro citou a ação do Tribunal Superior Eleitoral que envolve o pedido de cassação da chapa presidencial Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão nas eleições de 2018. “Têm abusos acontecendo e conseguem acusar a mim ainda. Mas importante que as mídias sociais hoje em dia mostram a verdade. E, brevemente, tudo estará resolvido. Pode ter certeza. É igual uma emboscada. Você tem de esperar o cara se aproximar. Chega mais, chega mais, vem mais, vem jogando ovo e pedra’. Falei hoje de manhã: não quero medir força com ninguém. Continua vindo”, disse.

As declarações são uma crítica indireta ao Supremo Tribunal Federal e um tom acima na comparação com o que foi adotado pelo próprio presidente mais cedo, durante a posse de Fábio Faria como ministro das Comunicações.

“Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer. É o povo que diz o que as instituições devem fazer”, afirmou Bolsonaro, sob aplausos, em cerimônia no Planalto, inclusive do presidente do STF, Dias Toffoli, que não bateu palmas de início, mas acabou se rendendo. “Temos de fazer valer os valores da democracia para que consigamos atingir o nosso objetivo. Nosso povo espera liberdade. Temos uma Constituição. Em que pese alguns de nós não concordarem com alguns artigos, temos o compromisso de honrá-la e respeitá-la para o bem comum”, completou Bolsonaro.

Na manhã desta quarta, antes da posse do novo ministro, o presidente já havia dito que as ações da Justiça contra seus aliados configuram abuso. Na ocasião, Jair Bolsonaro disse que “estava chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar”.