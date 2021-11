Bolsonaro chega a uma Dubai sob a premissa da “tolerância e inclusividade”

De máscara e acompanhado de sua comitiva, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Dubai na manhã deste sábado, 13, sob uma temática curiosa. A Expo 2020, maior evento do mundo e adiado por conta da pandemia para este ano, prepara premissas semanais para suas apresentações e eventos. A da semana em que o presidente passa em solo árabe, entre o domingo 14 e o sábado 20, é chamada de “Tolerância e Inclusividade”. O presidente chegou ao país por volta de 13h30 — 6h30, no horário de Brasília — junto a dois de seus filhos, os parlamentares Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), além da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Acompanham o presidente na comitiva ao país árabe os ministros da Economia, Paulo Guedes; o das Relações Exteriores, Carlos França; o do Turismo, Gilson Machado; Bento Albuquere, de Minas e Energia; Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional; o da Defesa, Walter Braga Netto e os secretários da Cultura, Mário Frias; e de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha. O presidente deve seguir ao evento, tido como uma oportunidade para que o país atraia turistas. Assim como outros 191 países, o Brasil tem um pavilhão para chamar de seu. A estrutura, vá lá, não é tão animadora quanto às de nações como a Arábia Saudita e a China, que apostam em inovação e tecnologia.

A construção brasileira se baseia em um prédio branco e uma estrutura externa com aspecto alagado, insosso para os padrões das apresentações das grandes economias mundiais na Expo. À noite, uma cobertura na área externa é projetada por imagens relacionadas ao país. Durante o dia, porém, o espelho d’água estruturado com algum preceito mal-explicado não diz muito sobre a cultura brasileira. O presidente chega ao país semanas depois da participação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no evento. Durante a semana em que a comitiva do governador passou pela Expo, a estrutura da InvestSP, braço de negócios do governo paulista, tentou corrigir a apatia do espaço com um palco montado sobre o espelho d’água e a apresentação de espetáculos de artistas paulistas.

No Oriente Médio, Bolsonaro e sua trupe de ministros têm agendas em Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e em Manama, no Bahrein, e Doha, no Catar. O presidente tem uma agenda movimentada em torno da atração de investimentos e venda do país para turistas. Hospedado no hotel de luxo Al Habtoor Palace Dubai, o presidente não tem agenda pública no sábado, apesar de aventar visitar a Expo — um documento interno da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, aponta a necessidade de quarentena por 24 horas no quarto de hotel para a comitiva. No domingo 14, o presidente tem dois encontros com autoridades ainda não confirmados pela agenda oficial, sendo um deles com o emir de Abu Dhabi, o xeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.