O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, chamou Fernando Haddad, do PT, de “canalha” após ser convidado pelo adversário a assumir um pacto contra disseminação de notícias falsas na campanha do 2º turno. “O pau mandado de corrupto me propôs assinar ‘carta de compromisso contra mentiras na internet’. O mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda pra pobre. É um canalha!”, afirmou em sua conta no Twitter. “Desde o início propomos (sic) isenção a quem ganha até 5.000 reais. O PT quer roubar até essa proposta.”

Mais cedo, em Curitiba, Haddad disse que gostaria que Bolsonaro assinasse uma carta de compromisso contra ataques e disseminação de mentiras nas redes. “É muito difícil se defender de uma enxurrada, um bombardeio via WhatsApp, com mentiras ao seu respeito. Não temos dinheiro nem condições para enfrentar”, declarou o petista.

Haddad também fez um apelo para que a Justiça Eleitoral seja mais rápida no combate às notícias falsas na internet. “Vamos tentar estabelecer um protocolo ético para o tipo de abordagem que vai ser feito na campanha. Uma carta de compromisso contra difamação anônima.”

O pau mandado de corrupto me propôs assinar "carta de compromisso contra mentiras na internet". O mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda pra pobre. É um canalha! Desde o início propomos isenção a quem ganha até R$ 5.000. O PT quer roubar até essa proposta. pic.twitter.com/S1nqaGbJXm — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 8, 2018

De acordo com o estudo do Datafolha divulgado dia 3 de outubro, 6 de cada 10 eleitores do candidato Jair Bolsonaro se informam pelo Whatsapp. Segundo a mesma pesquisa, 57% dos eleitores do candidato do PSL também leem notícias pelo Facebook. Ambas as plataformas facilitam a circulação de desinformação.