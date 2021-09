Bolsonaro centra discurso contra STF e diz que ‘fala em nome do povo’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã desta terça-feira, 7, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que as manifestações deste Sete de Setembro serão o reflexo dos rumos que o povo brasileiro pretende tomar. Em rápida cerimônia no Palácio da Alvorada, ele cantou o hino nacional, tocado no piano por uma criança, ao lado de apoiadores e fez um breve discurso em que declarou que “hoje é o dia do povo brasileiro, que vai nos dar um norte, vai nos dizer para onde Brasil deve ir”. Sem citar nominalmente nenhum dos integrantes da Suprema Corte, Bolsonaro disse que “nosso país não pode continuar refém de uma ou duas pessoas, não interessa onde elas estejam”.

O foco de críticas do ex-capitão está centrado nos ministros Luis Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tomou à frente da defesa das urnas eletrônicas após movimentos políticos em defesa do voto impresso, e Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal (STF) de inquéritos que investigam a participação de bolsonaristas em atos antidemocráticos e o financiamento de uma rede de propagação de fake news. Em recado aos dois magistrados na manhã deste feriado, o presidente disse que “esta uma ou duas pessoas ou entram nos eixos ou serão simplesmente ignoradas na vida pública”. “Este é o meu trabalho. Vou continuar jogando dentro das quatro linhas, mas a partir de agora não admito que outras pessoas, uma ou duas, jogue fora das quatro linhas. A regra do jogo é uma só: respeito à nossa Constituição. Liberdade de opinião sendo tendo a nossa Constituição e a vontade popular acima de tudo”, discursou.

Jair Bolsonaro participa na manhã de hoje de uma cerimônia de hasteamento da bandeira e deve se dirigir ao público que participa dos atos de Sete de Setembro por volta das 10h15 da manhã. “É por eles [povo] que estamos aqui. Vocês acompanhem o dia de hoje. Estarei com o povo. É um dia de vocês, não um dia do presidente. Não é dia de nenhum político, de nenhuma autoridade. Eu apenas hoje quero ser o porta-voz de vocês e dizer que o que falarmos a partir de agora estou falando em nome de vocês, povo brasileiro”, declarou ele. Ele chegou à solenidade de hasteamento da bandeira no Rolls Royce presidencial, dirigido pelo ex-piloto de Formula 1, Nelson Piquet.

À tarde, o presidente participará também de manifestações na Avenida Paulista, em São Paulo, e deve discursar no ato às 15h30.