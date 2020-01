Bolsonaro cancela readmissão de Santini na Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 30, que o ex-número dois da Casa Civil, José Vicente Santini, não terá um novo cargo no alto escalão do governo federal. No Twitter, Bolsonaro escreveu que informará em futura edição do Diário Oficial da União, que vai “tornar sem efeito a admissão do servidor Santini”.

A decisão acontece após a repercussão negativa que teve a recontratação do ex-secretário, que voou em um avião da Força Área Brasileira (FAB) à Índia. Apesar de o presidente ter considerado a atitude “inadmissível” e exonerado o assessor do posto de número dois da pasta, Santini ganhou o cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil logo depois de sua demissão.

Na rede social, o presidente também disse que vai exonerar “o interino da Casa Civil”, sem especificar o nome. Fernando Moura assumiu o cargo após a exoneração de Santini. Por fim, anunciou que passaria o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) da Casa Civil para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

Ao comentar o caso, na terça-feira 28, Bolsonaro classificou a atitude de Santini como “completamente imoral” e que foi inadmissível a decisão de ter voado em um avião da FAB, podendo ter optado por um voo comercial. No dia seguinte, poucas horas depois da exoneração, foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação de Santini para o novo cargo, que agora Bolsonaro diz que tornará sem efeito.

