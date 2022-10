Moderado, Bolsonaro brada “que vença o melhor”, antes de votar

Em um dos momentos mais importantes de toda a sua carreira política, Jair Bolsonaro (PL) chegou pela manhã deste domingo, 02, para votar na Vila Militar, Zona Oeste no Rio de Janeiro. Em disputa para a reeleição e disputando diretamente com o seu maior adversário político, o presidente chegou acompanhado de 12 agentes e, antes de votar Bolsonaro disse “O que vale é o ‘DataPovo’, com eleições limpas, não tem problema!”. Depois disso, o presidente entrou para a seção eleitoral na Escola Municipal Rosa da Fonseca, onde passou 10 minutos até aparecer na saída e, mais uma vez, acompanhado de Daniel Silveira, candidato ao senado no Rio. Silveira estava com uma camisa preta, com a estampa de uma arma no tecido.

Na manhã de ontem, 01, em live nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que será eleito com com pelo menos 60% e declarou “não tem como ser diferente”. No entanto, as pesquisas divulgadas ontem apresentam um possível revés para Bolsonaro nas urnas. Em nova pesquisa do Ipec, a última antes do fim do primeiro turno, divulgada no último sábado, 01, o atual líder do Executivo aparece com 31% dos votos, com uma distância de 16 pontos percentuais para o primeiro colocado, o ex-presidente Lula. Nesse contexto, Bolsonaro aposta em reforçar o antipetismo com apelos aos casos de corrupção durante as gestões de Lula e Dilma e não demonstra ser condizente com a derrota nas urnas, tendo vários episódios em que descreve a idoneidade dos equipamentos eleitorais.

A chegada do presidente foi preparada com um forte esquema para a proteção do candidato e duas hora antes da chega de Bolsonaro, cinco agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, da Polícia Civil do Rio, chegaram em dois carros e pararam em frente à porta do colégio para montaram uma estratégia de segurança. Minutos antes da chegada de Bolsonaro, um helicóptero sobrevoou o a vila militar. Na entrada do presidente no perímetro do local de votação, 11 carros, quatro motos, duas vans. No quarteirão da escola, muitos agentes do exército monitoravam o perímetro do colégio e a polícia fez uma operação com cães farejadores, a fim de verificar os banheiros para a imprensa colocados no local. Para entrar no cercadinho, os membros da imprensa tiveram que passar por duas revistas e um detector de metais, além da presença de um helicóptero sobrevoando o local, dado o esquema especial para a chegada do chefe do Executivo.