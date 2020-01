Bolsonaro aprova orçamento com fundo eleitoral de 2 bilhões de reais

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a proposta orçamentária para 2020. O anúncio foi feito por Jorge Oliveira, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da presidência, pelo Twitter. O texto aprovado será publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, 20.

O PR @jairbolsonaro sancionou integralmente a LOA-2020, que estima a receita e fixa as despesas da União para o corrente ano, dentro da meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. — Jorge de Oliveira Francisco (@jorgeofco) January 18, 2020

O orçamento para o ano inclui o gasto de dois milhões de reais com o fundo eleitoral, o chamado “fundão”. para financiar campanhas eleitorais no pleito municipal de outubro. O valor foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado e Bolsonaro chegou a afirmar que não queria isso e a tendência era vetar a medida.

Utilizar dinheiro público para o fundo eleitoral foi uma medida aprovada em 2017, para evitar que as campanhas recebem doações de pessoas jurídicas e prevenir a corrupção e o “caixa 2” entre os políticos e empresas.

Outros pontos do texto falam sobre o aumento do salário mínimo para 1.031 reais mensais, uso do dinheiro para despesas com pessoal em 344 bilhões de reais e a previsão de déficit nas contas públicas em até 124 bilhões de reais.

O orçamento de 2020 prevê todas as receitas e despesas que o governo pode ter durante o ano. Todos os gastos públicos devem estar previstos no documento que o presidente Jair Bolsonaro aprovou nesta sexta-feira.