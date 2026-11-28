Internado desde o dia 20 com suboclusão intestinal e broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica e laboratorial e permanece na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta hospitalar.

“O hospital DF Star informa que o expresidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral. Mantém programação de manutenção da antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte. No momento segue sem previsão de alta hospitalar”, diz boletim médico do Hospital DFStar divulgado neste sábado.

Ontem, o hospital informou que o ex-presidente havia aceitado bem a dieta líquida por via oral, iniciada na quinta-feira, e seguia em tratamento com antibióticos e fisioterapia.

Na quinta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o marido saiu do quarto, fez fisioterapia e recebeu gelatina.

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De acordo com a senadora eleita, a sonda usada durante o tratamento foi fechada. “Ele está mais animado, saiu do quarto, fez fisioterapia e ficou bastante tempo sentado no corredor, que dá vista para o jardim de inverno. A sonda foi fechada e ele já recebeu gelatina”.

Na semana passada, Bolsonaro foi levado ao hospital depois de sentir fortes dores abdominais. Uma tomografia indicou uma obstrução quase total do intestino delgado.

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