Bolsonaro ‘aparece’ de surpresa em reunião do PL e ouve pedido para voltar

A bancada de deputados do PL fez a primeira reunião do ano na última terça-feira, 28. No encontro, realizado na liderança do partido na Câmara, estavam os principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como os deputados Filipe Barros (PL-PR), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ), além do líder da legenda, Altineu Côrtes (PL-RJ). O objetivo era justamente reunir o novo time, já que a bancada, pegando carona no bolsonarismo, se consagrou como a maior deste ano, elegendo 99 deputados.

Em um momento da reunião, tocou o celular do agora deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde. Era Bolsonaro, que apareceu sorridente em uma ligação feita por vídeo. Ele cumprimentou os participantes e, conforme os relatos, disse que queria estar lá. Em resposta, ouviu pedidos efusivos para retornar ao país. Bolsonaro apenas acenou e encerrou a participação.

O ex-presidente está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, quando deixou o país na véspera da posse de Lula. Ele mantém em total sigilo quando pretende retornar ao país. Em vídeo publicado na quarta-feira, 1º, pelo ex-ministro Gilson Machado, Bolsonaro aparece cortando o cabelo, critica a reoneração dos combustíveis e encerra dizendo que o Brasil é uma terra maravilhosa. “Até um dia, se Deus quiser”.

No entorno do ex-presidente, aliados temem que Bolsonaro sofra alguma punição quando voltar ao país – da aprovação da sua inelegibilidade, o que o tiraria das urnas nas próximas eleições, até um pedido de prisão. Há, porém, cobranças para que ele retorne o quanto antes e assuma a frente da oposição ao governo Lula, função ainda vaga nestes primeiros três meses de mandato do petista.