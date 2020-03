Bolsonaro anuncia fechamento de fronteira com a Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil fechará a fronteira com Venezuela. O objetivo é evitar o colapso do sistema de saúde de Roraima por causa do coronavírus. O estado vem recebendo grande quantidade de imigrantes do país vizinho há quase dois anos, em razão do recrudescimento da crise econômica venezuelana.

A medida será publicada amanhã, no Diário Oficial da União, segundo Bolsonaro, que definiu a fronteira com a Venezuela como “mais sensível”. A interdição não será total. O plano é deixar uma faixa aberta para a passagem de mercadorias.

A declaração foi dada na porta do Palácio da Alvorada, na tradicional parada do presidente na volta para casa. Ainda de acordo com Bolsonaro, o fechamento de fronteiras não é fácil. “Se a gente tivesse o poder de fechar fronteira, como muitos pensam, não teríamos entrada de drogas nem de armas no Brasil. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras”.