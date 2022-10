Bolsonaro ainda não conseguiu virar sobre Lula em Minas Gerais

Atualizado em 27 out 2022, 07h28 - Publicado em 27 out 2022, 07h00

Por Daniel Pereira

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra Lula (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. De acordo com o levantamento, o petista tem 45% das intenções de voto, ante 40% do adversário, uma vantagem fora da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Na última sondagem Genial/Quaest antes do primeiro turno, Lula aparecia com 46% e Bolsonaro com 40%, percentuais parecidos aos colhidos agora. Já na votação do primeiro turno, o ex-presidente alcançou 48,29% dos votos válidos e o candidato à reeleição, 43,6%.

Desde a redemocratização, todo candidato mais votado em Minas acabou eleito presidente da República. Diante dessa tradição e do tamanho do eleitorado em jogo, Bolsonaro determinou como prioridade virar no estado. Para tanto, conta com o apoio do governador Romeu Zema (Novo), que não fez campanha explícita por ele no primeiro turno.

A coordenação de campanha do presidente acredita que Zema pode converter votos a favor de Bolsonaro principalmente no interior, onde o peso da máquina pública costuma ser preponderante. De acordo com o levantamento, Lula lidera no interior (46 a 39), empata na região metropolitana (42 a 42) e está numericamente atrás na capital (40 a 43).