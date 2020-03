Bolsonaro afirma ter provas de que eleição foi fraudada

Na noite desta segunda 9, em viagem pelos Estados Unidos, Jair Bolsonaro afirmou ter provas de que a última eleição para presidente, da qual saiu vencedor, foi fraudada.

“Eu acredito pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Nós temos não apenas uma palavra… Nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraudes“, disse, sem ainda apresentar os documentos.

Crítico das urnas eletrônicas, ele tentou implementar o voto impresso em 2015 e fez declarações desaprovando o método durante sua campanha. Logo após a definição do primeiro turno, o político já havia levantado a possibilidade de fraude no sistema eleitorais durante um pronunciamento na internet.

Pelos dados oficiais, no pleito de 2018, Bolsonaro venceu no segundo turno com 55% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), teve quase 45%.