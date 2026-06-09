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Política

Bolsonaristas vão ‘centrar fogo’ em Crivella para não perder vaga ao Senado após desistência de Castro

Estratégia será a de desvinculá-lo do bolsonarismo e lembrar os maus índices de popularidade registrados durante a sua gestão da prefeitura

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 08h30
Jair Bolsonaro e Marcelo Crivella; presidente declarou seu apoio ao atual prefeito na noite de hoje
Jair Bolsonaro e Marcelo Crivellaual prefeito na noite de hoje  (Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Bolsonaristas vão ‘centrar fogo’ em Crivella para não perder vaga ao Senado após desistência de Castro Priorize VEJA no Google

A pré-campanha de Marcelo Crivella (Republicanos) ao Senado pelo Rio entrou na mira dos bolsonaristas do PL fluminense. Antigo aliado de Jair Bolsonaro (PL), o ex-prefeito da capital é visto como nome capaz de dividir os votos da direita no estado, em um contexto no qual o ex-governador Cláudio Castro desistiu da postulação após denúncias que o associam ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Com medo de não conseguir eleger um nome à Casa Alta, os bolsonaristas do PL devem trabalhar para escantear Crivella e dissociá-lo do clã mais influente da direita.

Castro liderava as pesquisas de intenção de votos até a desistência. Nomes cotados pelo partido da família Bolsonaro para substituir o ex-governador na disputa, como os deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, além do senador Carlos Portinho, não apresentam números, até o momento, números que empolguem o diretório local do partido.

Os últimos levantamentos apontam a petista Benedita da Silva na ponta, enquanto Crivella aparece à frente dos parlamentares do PL, por atrair parte do eleitorado religioso e contar com o apoio do pastor Silas Malafaia.

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Desta forma, a estratégia será a de desvinculá-lo do bolsonarismo e lembrar os maus índices de popularidade registrados durante a sua gestão da prefeitura.

Em 2020, Crivella não conseguiu se reeleger para a Prefeitura, apesar de contar com o apoio do então presidente Jair Bolsonaro.

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O partido dele, o Republicanos, se mantém independente nas eleições locais deste ano e não participa das coligações encabeçadas por Paes, nem pelo bolsonarista Douglas Ruas (PL) ao governo.

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