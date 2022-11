Bolsonaristas vão à porta do Exército pedir intervenção militar

Um grupo de bolsonaristas passou a noite em frente Comando Militar do Sudeste, próximo ao Parque Ibirapuera e à Assembleia Legislativa, em São Paulo. Com gritos de “intervenção federal já” e “eu autorizo”, os manifestantes continuam chegando ao local. Vídeos que circulam por canais de apoiadores de Bolsonaro no Telegram mostram pessoas aplaudindo os soldados que fazem a guarda do quartel do Exército.

Por volta das 12h desta quarta-feira, 2, havia 177 manifestações em andamento em São Paulo, incluindo interdições em rodovias paulistas. Outras 148 foram encerradas.