A saraivada de críticas que parte da esquerda tem feito à proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo Lula ao Congresso tem dado munição para a direita reforçar suas críticas ao presidente reeleito.

Em posts nas redes sociais, parlamentares de oposição têm usado o racha entre aliados de Lula, especialmente o fato de o canal “Exército do Lula”, comandado pelo deputado André Janones (Rede-MG), ter perdido seguidores após a eleição. Janones tem sido um dos mais contundentes críticos ao movimento da esquerda contra o ajuste fiscal.

“Me solidarizo com as pessoas que votaram no Lula esperando que ele não fosse governar para banqueiros. A ordem do general (Janones) agora é: não questione! Mesmo que Lula esteja tirando dinheiro da saúde e da educação, você deve ficar quieto feito um cordeirinho obediente ou então irá entrar na mira do general do painho”, postou a deputada reeleita Júlia Zanatta (PL-SC).

A deputada faz referência a um dos principais argumentos usados pela esquerda que questiona o ajuste fiscal: o de que o pacote tira investimentos da saúde e da educação.

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Me solidarizo com as pessoas que votaram no Lula esperando que ele não fosse governar para banqueiros. O general do exército do Lula agora chama vocês que questionam de extrema esquerda porque eles sempre colocam o “extrema” na frente de tudo que não se curva ao comportamento… — Júlia Zanatta (@apropriajulia) November 16, 2026

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), também aproveitou a ofensiva de esquerda e a crise envolvendo o canal Exército do Lula para elevar o tom contra o governo. “A guerra civil na esquerda, e o primeiro a levar fogo amigo foi Janones! “, postou. “Prometeram proteger os pobres, agora discutem cortes na saúde e na educação”, completou.

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🚨 O EXÉRCITO DO LULA ESTÁ DESERTANDO! 😂 A guerra civil na esquerda já começou, e o primeiro a levar fogo amigo foi Janones! O famoso “Exército do Lula” despencou de mais de 10,5 milhões para 9,9 milhões de seguidores. São mais de 600 mil baixas enquanto petistas brigam por… pic.twitter.com/bdwyjuhTV8 — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) November 15, 2026

O ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo-PR), eleito senador, postou vídeo também citando a “guerra” dentro da esquerda e criticando o governo Lula.

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Janones causa guerra civil dentro da esquerda: saiba o motivo! Assista até o final e compartilhe. pic.twitter.com/xvS7ZycKxf — Deltan Dallagnol (@deltanmd) November 16, 2026

Segundo deputado federal mais votado da história do país, Lucas Pavanato (PL-SP) também citou o movimento da esquerda contra o governo e alfinetou o pacote lançado por Lula. “Eu avisei! Só de tentar um ajuste fiscal tímido e ineficaz, a esquerda está revoltada com Lula”, disse.

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Eu avisei! Só de tentar um ajuste fiscal tímido e ineficaz, a esquerda está revoltada com Lula. https://t.co/CqByA1VxdK — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) November 16, 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Lula na eleição presidencial e hoje autoexilado nos EUA, não citou diretamente a revolta na esquerda, mas ecoou a tese de que o pacote corta gastos na saúde e na educação. Ele votou contra a proposta de ajuste fiscal feita por Lula. “Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual governo de cumprir com suas promessas de campanha”, postou.

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Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual de governo de cumprir com suas promessas de campanha. Meu “tesouraço” é corte nos impostos, na burocracia e na corrpção, o deles é na saúde e na educação. Não foi falta de aviso, essa culpa eu não… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 13, 2026

Manifestações pelo país

A esquerda contrária ao ajuste fiscal promete botar mais lenha na fogueira nesta terça-feira, 17. Liderado pelo PSOL, esse grupo convocou para várias cidades manifestações contra a proposta do governo Lula — veja reportagem aqui.