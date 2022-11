Bolsonaristas planejam rasteira em Lula e no PT na Câmara dos Deputados

Desde a sua primeira experiência no governo federal, o PT enfrentou dificuldades nas eleições para o cargo de presidente da Câmara, sendo a mais conhecida delas a derrota do partido para Eduardo Cunha (MDB), que depois abriu o processo de impeachment de Dilma Rousseff. De olho nos erros do passado, o presidente eleito Lula disse que não se meterá no processo de escolha do futuro comandante da Casa, orientou o PT a não lançar candidato no páreo e abriu negociação para apoiar a reeleição do deputado Arthur Lira (PP), expoente do Centrão e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro.

A prioridade do PT é negociar um acordo que, ao permitir a recondução de Lira, garanta à legenda o direito de indicar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais poderosa da Casa. “Parte dos partidos governistas já apoia o Lira. Vamos encaminhar para compor com ele e reivindicar a CCJ. O presidente precisa de um aliado na comissão se não corre o risco de enfrentar pautas-bomba”, diz um integrante da transição de governo.

Tradicionalmente, o comando das comissões é definido pelo critério da proporcionalidade. As maiores bancadas escolhem primeiro. Em razão dessa regra, o PT acha que terá direito à segunda escolha. Os bolsonaristas, no entanto, pensam diferente. Está em curso nos bastidores uma operação comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para a formação de um bloco com partidos de direita e de centro a favor da reeleição de Arthur Lira. Sem a presença, claro, dos petistas.

O objetivo é empurrar o PT para a oitava, nona escolha, o que deixaria a sigla sem a CCJ e com uma comissão bem menos importante. A arapuca está armada.