Bolsonaristas pedem punição a deputado do PL que postou foto com Lula

O deputado Yury do Paredão (PL-CE) está recebendo críticas nas redes sociais e até pedidos de expulsão do partido após publicar fotos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros petistas.

O parlamentar recebeu Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em Juazeiro do Norte na sexta-feira, 12. “É uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”, escreveu Yury no Instagram.

Nos comentários da publicação, bolsonaristas chamaram o parlamentar cearense de “traidor” e pediram a saída dele do PL. O deputado André Fernandes (PL-CE) defendeu a expulsão do colega. “Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem “honra” em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido”, escreveu.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara, criticou a postura de Yury do Paredão e afirmou que ele não será expulso do partido, mas deve ser punido. “Está demonstrando um desrespeito tremendo com o maior partido de oposição da Câmara. Eu não sei qual a intenção dele com isso, não sei se ele está querendo emendas, não sei se ele está querendo expulsão do partido”, disse em vídeo. “Já conversei com os dirigentes da legenda e não vamos dar esse gostinho para ele. Com a expulsão, ele carrega o mandato dele. Ele vai ficar no partido, mas nós vamos deixar ele no sal”, completou Jordy.