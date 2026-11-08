🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Bolsonaristas insistem na estratégia de intimidar aliados

Radicalismo de apoiadores do ex-presidente transformou em alvos o governador Tarcísio de Freitas e a senadora Tereza Cristina

Por Daniel Pereira 8 nov 2026, 13h26
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro (R) and Sau Paulo state governor Tarcisio de Freitas attend a campaign rally in Guarulhos, Sao Paulo State, Brazil, on October 21, 2026, ahead of the presidential election runoff. Credito: Miguel SCHINCARIOL/AFP
NO PÁREO - Tarcísio de Freitas e o ex-candidato do PL: reeleito, o governador de São Paulo vira opção ao Planalto para 2030 (Miguel Schincariol/AFP)
Continua após publicidade
Bolsonaristas insistem na estratégia de intimidar aliados Priorize VEJA no Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos não costumam tolerar nem suspeita de traição. Quando despachava no Palácio do Planalto, o capitão demitiu ministros por achar que eles não seguiam fielmente as ordens e a cartilha do clã.

Bolsonaro e sua prole também nunca aceitaram que aliados tentassem alçar voo próprio. Ninguém pode fazer sombra a eles, a não ser com autorização prévia. Vem daí a prática sistemática de intimidar e atacar aqueles que não estariam priorizando o interesse da família.

Antes da eleição presidencial, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro comandou uma ofensiva contra o deputado federal Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que, segundo o Zero Três, não estariam empenhados na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

O Zero Um até acabou na frente no primeiro turno, mas sofreu uma virada histórica para Lula, que acabou reeleito, no segundo turno, com uma vantagem de 4,4 milhões de votos. O resultado não mudou o ímpeto dos rebentos de Bolsonaro — e da ala radical a serviço deles — de partir para cima de quem não se mostra 100% alinhado ao grupo.

Siga
Continua após a publicidade

O primeiro alvo de ataques foi o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que reconheceu a vitória de Lula, o que até hoje não foi feito por Flávio Bolsonaro, e disse que pode ser candidato à Presidência em 2030 se terminar a gestão bem avaliado. Tarcísio apanhou durante dias nas redes sociais.

Agora foi a vez de a senadora Tereza Cristina (PP-MS) entrar na mira. Ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, ela anunciou a pretensão de disputar em fevereiro a presidência do Senado, que também é cobiçada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Nas redes, setores do bolsonarismo passaram a acusar Tereza de atrapalhar a oposição e, indiretamente, de facilitar a reeleição de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ao cargo. O próprio Marinho teve de se manifestar para tentar conter os ataques contra a colega. “A senadora Tereza tem toda a legitimidade de ser candidata”, afirmou.

Os dois oposicionistas têm um acordo. Quem tiver mais chances de vitória continuará no páreo, enquanto o outro deixará a disputa para apoiá-lo. Diferentes motivos podem levar à ruptura desse pacto. Um deles é justamente a fritura de Tereza pelos radicais bolsonaristas.

Continua após a publicidade

A presidência do Senado é um dos postos mais poderosos da República e tem a prerrogativa de pautar pedidos de impeachment de ministros do Supremo e projetos destinados a reduzir penas e livrar da prisão condenados por tentativa de golpe de Estado.

Sentenciado a mais de 27 anos de cadeia, Jair Bolsonaro sabe disso. Por isso, pediu autorização do STF para conversar pessoalmente com Tereza Cristina e Rogério Marinho. Ele não quer divisão numa votação estratégica. Divisão que tem sido alimentada pela estratégia de intimidação usada desde sempre pelo grupo do ex-presidente.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).