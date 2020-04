Bolsonaristas convocam nova manifestação para Brasília

Circula por grupos de WhatsApp de apoiadores de Bolsonaro vídeos de convocação para a ocupação de uma semana da Esplanada dos Ministérios, a partir desse domingo, 26. O protesto foi batizado de Marcha para Brasília, e entre os seus organizadores estão a youtuber bolsonarista Sara Winter, que é conhecida por ser ex-feminista, e um perfil do Instagram chamado Robô – que conta com 3.276 seguidores, entre eles Flávio e Carlos Bolsonaro, os filhos do presidente.

A proposta dos organizadores é acampar em frente ao Congresso Nacional e pedir a a saída de Rodrigo Maia da presidência da Câmara. Os organizadores estão convocando militares da reserva e mulheres de militares da ativa de baixa patente, justamente aqueles que, durante o período em que esteve como parlamentar, Bolsonaro manteve entre seus eleitores mais fiéis, prometendo defendê-los no Congresso.