Bolsonarista, vice de Paes participa de ato com o ex-presidente e Ramagem

Rompidos há pelos menos dois anos, o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o seu vice, Nilton Caldeira (PL), estão em campos opostos nesta pré-campanha. Bolsonarista, Caldeira participou nesta quinta-feira, de cima de um trio elétrico, do ato político com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pré-candidato a prefeito do PL, Alexandre Ramagem, na Tijuca. A agenda pública de Bolsonaro com o ex-chefe da Abin foi a primeira após revelado o áudio de uma reunião com os dois em que é discutida a atuação da Receita na investigação sobre o suposto esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A relação entre Paes e Caldeira azedou de vez quando o vice foi retirado, em abril de 2022, do principal grupo de WhatsApp da prefeitura. Na época, ele já não era chamado há meses para reuniões com secretários.

“O ex mais amado do Brasil na minha amada Tijuca”, postou no Instagram o vice-prefeito com um vídeo em que Bolsonaro e Ramagem aparecem no teto de um carro.

A exclusão do vice do dia a dia do governo estava ligada a desavenças com o presidente do PL no Rio, o deputado federal Altineu Côrtes, que envolviam acordos não cumpridos sobre cargos. Fora isso, o PL buscava a reeleição de Cláudio Castro para o governo do estado, enquanto Paes apoiava a candidatura de Felipe Santa Cruz. Nesta pré-campanha, o prefeito conta com o apoio declarado do presidente Lula.

No Instagram, Nilton Caldeira se identifica como fundador do PL, vice-prefeito da cidade do Rio, pré-candidato a vereador e tijucano.