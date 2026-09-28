Bolsonarista ameaça reeleição ao Senado de poderoso cacique do PT da Bahia, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela cenário acirrado para o Senado na Bahia. Enquanto Rui Costa lidera com folga, Jaques Wagner, um dos maiores nomes do PT, enfrenta uma disputa apertada pela reeleição contra o bolsonarista João Roma e Angelo Coronel. Os números indicam uma briga intensa pelas vagas, detalhando as intenções de voto.

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A corrida eleitoral ao Senado na Bahia é liderada com folga pelo ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT), mas seu companheiro de chapa, o senador Jaques Wagner (PT), um dos caciques petistas mais poderosos do país, está com a reeleição ameaçada por um bolsonarista no estado, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Rui Costa aparece com 28% das intenções de voto, e seu companheiro, Wagner, está em segundo lugar, com 20%. No entanto, após ter sido relacionado ao escândalo do Banco Master, o senador petista está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, João Roma (PL), que aparece com 17%.

Em quarto lugar vem o senador Angelo Coronel (Republicanos), que também tenta a reeleição, assim como Wagner, e tem 15% — empatado tecicamente com João Roma. Confira os números e a evolução temporal deles no gráfico abaixo.

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-01777/2026.