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Política

Bolsonarista ameaça reeleição ao Senado de poderoso cacique do PT da Bahia, segundo pesquisa

Senador Jaques Wagner está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma (PL)

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h30
João Roma, Jaques Wagner e Angelo Coronel
Da esquerda para a direita: ex-ministro João Roma (PL), senador Jaques Wagner (PT) e senador Angelo Coronel (Republicanos) (Redes sociais/Reprodução | Rafael Nunes/Divulgação | Redes sociais/Reprodução)
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Bolsonarista ameaça reeleição ao Senado de poderoso cacique do PT da Bahia, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

A corrida eleitoral ao Senado na Bahia é liderada com folga pelo ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT), mas seu companheiro de chapa, o senador Jaques Wagner (PT), um dos caciques petistas mais poderosos do país, está com a reeleição ameaçada por um bolsonarista no estado, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Rui Costa aparece com 28% das intenções de voto, e seu companheiro, Wagner, está em segundo lugar, com 20%. No entanto, após ter sido relacionado ao escândalo do Banco Master, o senador petista está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, João Roma (PL), que aparece com 17%.

Em quarto lugar vem o senador Angelo Coronel (Republicanos), que também tenta a reeleição, assim como Wagner, e tem 15% — empatado tecicamente com João Roma. Confira os números e a evolução temporal deles no gráfico abaixo.

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  • Rui Costa (PT): 28%
  • Jaques Wagner (PT): 20%
  • João Roma (PL): 17%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 15%
  • Professora Delliana (PSOL): 7%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 5%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 6%
Evolução temporal das intenções de voto para o Senado na Bahia (Real Time Big Data)
Evolução temporal das intenções de voto para o Senado na Bahia (Real Time Big Data) (./VEJA)

Os números acima, da pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.

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Primeiro voto

  • Rui Costa (PT): 39%
  • Jaques Wagner (PT): 19%
  • João Roma (PL): 19%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 12%
  • Professora Delliana (PSol): 6%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 1%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 1%
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Segundo voto

  • Rui Costa (PT): 16%
  • Jaques Wagner (PT): 21%
  • João Roma (PL): 15%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 17%
  • Professora Delliana (PSol): 8%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Outros: 0%
  • Nulo / Branco: 10%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 12%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-01777/2026.

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TAGS:
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Eleições 2026
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