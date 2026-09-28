Bolsonarista ameaça reeleição ao Senado de poderoso cacique do PT da Bahia, segundo pesquisa
Senador Jaques Wagner está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma (PL)
A corrida eleitoral ao Senado na Bahia é liderada com folga pelo ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT), mas seu companheiro de chapa, o senador Jaques Wagner (PT), um dos caciques petistas mais poderosos do país, está com a reeleição ameaçada por um bolsonarista no estado, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Rui Costa aparece com 28% das intenções de voto, e seu companheiro, Wagner, está em segundo lugar, com 20%. No entanto, após ter sido relacionado ao escândalo do Banco Master, o senador petista está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, João Roma (PL), que aparece com 17%.
Em quarto lugar vem o senador Angelo Coronel (Republicanos), que também tenta a reeleição, assim como Wagner, e tem 15% — empatado tecicamente com João Roma. Confira os números e a evolução temporal deles no gráfico abaixo.
- Rui Costa (PT): 28%
- Jaques Wagner (PT): 20%
- João Roma (PL): 17%
- Angelo Coronel (Republicanos): 15%
- Professora Delliana (PSOL): 7%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 6%
Os números acima, da pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.
Primeiro voto
- Rui Costa (PT): 39%
- Jaques Wagner (PT): 19%
- João Roma (PL): 19%
- Angelo Coronel (Republicanos): 12%
- Professora Delliana (PSol): 6%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
- Outros: 2%
- Nulo / Branco: 1%
- Não Sabe / Não Respondeu: 1%
Segundo voto
- Rui Costa (PT): 16%
- Jaques Wagner (PT): 21%
- João Roma (PL): 15%
- Angelo Coronel (Republicanos): 17%
- Professora Delliana (PSol): 8%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
- Outros: 0%
- Nulo / Branco: 10%
- Não Sabe / Não Respondeu: 12%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-01777/2026.