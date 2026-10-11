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Política

‘Bolsonarismo é um fenômeno democrático’, defende Renan Santos

Candidato derrotado à presidência reconhece tentativa de golpe em 2022, mas afirma que candidatos do PL 'ganharam na democracia pura e simples'

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 21h44
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão
Renan Santos foi candidato a presidente pelo Missão. (Reprodução/TV Globo)
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‘Bolsonarismo é um fenômeno democrático’, defende Renan Santos Priorize VEJA no Google

Candidato derrotado à presidência, Renan Santos (Missão) disse, em uma transmissão ao vivo no canal do MBL, que o bolsonarismo é um “fenômeno democrático”. “O sucesso do bolsonarismo se explica pela democracia. Eles são essencialmente democráticos”, defendeu. As declarações foram feitas em reação a um vídeo publicado pela deputada eleita Ana Elisa (PT-MG) para tentar atrair os eleitores dele. Renan teve 2.675.887 votos no primeiro turno e não declarou apoio nem a Lula (PT) nem a Flávio Bolsonaro (PL).

O candidato do MBL reconheceu que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe após a derrota nas eleições de 2022 – o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela empreitada antidemocrática -, mas, na visão dele, não há motivos para Flávio tentar uma ruptura institucional agora que tem ampla maioria na Câmara e no Senado. “O Jair tentou um golpe de estado sim. Dito isto, pare de achar que democrático é um sistema de valores. O nosso sistema sufragista majoritarista é muito adequado ao bolsonarismo, que gosta do jogo e está ganhando”, defendeu.

Na visão de Renan, os bolsonaristas “ganharam na democracia pura e simples” e estão “mais fortes do que nunca”. “O bolsonarismo não quer dar um golpe de estado. É mais fácil acontecer o que eu venho descrevendo que é uma mexicanzação da política brasileira se deixarem o PL se estruturar”, argumentou. “Não considero que o Flávio está tentando dar um golpe. É outro problema que a gente está vivendo. E, muito menos, considero que as Forças Armadas permitiriam um golpe dos Bolsonaro”, completou.

O argumento contrasta com teses de pesquisadores do fenômeno, a exemplo do cientista político Steven Levitsky, autor do celebrado “Como as Democracias Morrem”, que reflete sobre como líderes autoritários contemporâneos chegam ao poder pelas vias democráticas para desfazê-las por dentro. 

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Para Renan Santos, Flávio Bolsonaro vai fazer um “acordão” para, nos primeiros dias de governo, libertar o pai e para “continuar a roubalheira”. “Ninguém acha que vai tomar um golpe”, reforçou. “A natureza do Flávio é a do acordo, nunca do conflito. Ele não é o pai dele” acrescentou, ao garantir que o eleitor que votou nele não está preocupado com o risco democrático: “Esse discurso cola na esquerda”.

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Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
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