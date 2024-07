Bolso do eleitor, e não Bolsonaro, é hoje o principal desafio de Lula

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gostam de destacar o trabalho do governo na área da economia. Em sintonia, costumam dizer que a inflação está sob controle, o desemprego diminuiu, a renda do trabalhador cresceu e o desempenho do PIB no ano passado foi três vezes maior do que o projetado inicialmente pelo mercado.

Esse discurso é chancelado por dados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego recuou para 7,1% no trimestre encerrado em maio, o menor nível para o período desde o início da série histórica. Já um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) constatou que a renda do trabalhador deu no ano passado o maior salto desde o Plano Real.

Otimismo oficial ou pessimismo público?

Apesar desses avanços, o governo não conseguiu reverter o pessimismo do eleitorado com a economia. Ao analisar a situação, o petista José Dirceu, um dos principais líderes do PT e ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato de Lula, chegou a dizer que a população estaria sofrendo de “dissonância cognitiva” por não perceber — ou não creditar ao governo — os resultados positivos colhidos até agora.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 10, até mostrou que o presidente recuperou fôlego em termos de popularidade. A aprovação a seu trabalho, por exemplo, passou de 50% para 54%, enquanto a desaprovação caiu de 47% para 43%. Os dados colhidos, no entanto, deixaram claro que o mau humor com a economia continua.

Carestia

O levantamento, por sinal, reforça o descompasso entre o discurso oficial de Lula e Haddad e a percepção dos eleitores. Do total de entrevistados, 63% disseram que o poder de compra dos brasileiros hoje é menor do que há um ano, enquanto apenas 21% afirmaram que é maior. Em maio, os porcentuais eram de 67% e 19%, respectivamente. Ou seja: houve uma tímida redução na avaliação negativa.

Apesar de a inflação estar dentro da meta, a sensação de carestia predomina. Para 61%, o valor da conta da água e da luz aumentou no último mês. Só 8% afirmaram que caiu. No caso dos preços dos alimentos nos supermercados, 70% declararam que ficaram mais salgados, ante 12% que responderam o contrário.

Pelo jeito, o eleitorado não acha que o presidente está cumprindo a sua promessa de campanha de baratear a picanha e a cervejinha, metáfora de palanque usada para vender um futuro com redução no custo de vida. Atualmente, o bolso do eleitor desafia mais o petista do que o rival Jair Bolsonaro.