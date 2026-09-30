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Política

Boicote de clubes determinou adiamento de reunião com governo sobre MP do fim das bets

Presença de Lula era demandada, mas houve o entendimento dentro da campanha do petista de que isso não seria positivo para o presidente

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h30 | Atualizado em 30 set 2026, 12h41
Governo Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo Desenrola
Governo Lula anuncia proibição das bets no Brasil e novo Desenrola (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Boicote de clubes determinou adiamento de reunião com governo sobre MP do fim das bets Priorize VEJA no Google

O governo Lula bem que tentou, por meio do Ministério do Esporte, se encontrar com representantes dos times para tratar da MP do fim das bets, mas um boicote das equipes, especialmente do Rio de Janeiro, adiou a conversa que ocorreria na terça-feira 29.

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era demandada, mas houve o entendimento dentro da campanha do petista de que isso não seria positivo para ele.

Ainda não há uma nova data para o encontro, mas os representantes dos times devem articular junto aos congressistas para garantir mudanças no texto.

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Até hoje, a articulação das equipes foi crucial para que proposições que tratassem do assunto não tivessem um andamento célere dentro do Legislativo,

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