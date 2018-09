O bispo Edir Macedo, dono da Record e um dos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, disse no Facebook que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência. Em uma transmissão feita pelo Facebook neste sábado, um dos seguidores perguntou sobre seu posicionamento nas eleições. Macedo respondeu com apenas uma palavra: Bolsonaro.

A mesma pessoa que fez a pergunta reage dizendo que concorda com o bispo. E pede que ele faça uma declaração pública de apoio a Bolsonaro. “Seria interessante se o sr. e a cúpula da igreja viesse a público para exteriorizar este pensamento. Eu sou a Universal e também estou com Bolsonaro só que muitos de nossos membros ainda estão indecisos e uma palavra sua ajudaria muita gente a se decidir.”

Nos bastidores, a expectativa é que Edir Macedo grave um vídeo de apoio a Bolsonaro durante a semana. A Record transmite hoje à noite o penúltimo debate entre os presidenciáveis – Bolsonaro não deve participar, pois acaba de receber alta médica após se recuperar de um ataque a faca no abdôme.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Macedo reuniu a cúpula da Universal durante a semana e orientou o desembarque da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB), que não decola nas pesquisas de intenção de voto. No mesmo encontro, ordenou que fossem direcionadas todas as forças e orações para Bolsonaro.