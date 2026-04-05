Best-seller da autoajuda, Augusto Cury se filia a partido e confirma candidatura à Presidência

O Avante confirmou neste domingo, 5, a filiação do escritor Augusto Cury, autor de obras como O Vendedor de Sonhos. Cury anunciou sua pré-candidatura no mês passado, mas ainda não tinha um partido pela qual viabilizá-la.

“É preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas”, diz a publicação da legenda nas redes sociais, com uma foto de Cury com o presidente da sigla, Luis Tibé.

O autor, que já vendeu mais de 45 milhões de livros, divulgou no início de março um documento em que apresenta suas propostas, citando principalmente o fim da polarização política e o aumento da capacidade produtiva das indústrias brasileiras com uso de ferramentas de inteligência artificial.

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Ele diz ter sido recebido por vários políticos antes de selar sua escolha, como o ex-presidente da República Michel Temer e os presidentes do PSD, Gilberto Kassab; do PSDB, Aécio Neves, e do Podemos, Renata Abreu.

Cury disse ainda que não precisa do poder e que tomou a decisão de se candidar por ter um projeto –um que será de difícil realização, já que o levantamento mais recente do Paraná Pesquisas para a Presidência sinalizou uma disputa consolidada entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL): os demais candidatos, somados, não chegam a 10% das intenções de voto.