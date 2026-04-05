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Política

Best-seller da autoajuda, Augusto Cury se filia a partido e confirma candidatura à Presidência

Augusto Cury já havia anunciado desejo de concorrer, mas faltava a legenda

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 abr 2026, 18h03 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h03
O escritor Augusto Cury
Augusto Cury, autor de "O Vendedor de Sonhos", é pré-candidato à Presidência pelo Avante (Reprodução/Instagram)
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Best-seller da autoajuda, Augusto Cury se filia a partido e confirma candidatura à Presidência Priorizar nos meus resultados Google

O Avante confirmou neste domingo, 5, a filiação do escritor Augusto Cury, autor de obras como O Vendedor de Sonhos. Cury anunciou sua pré-candidatura no mês passado, mas ainda não tinha um partido pela qual viabilizá-la.

“É preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas”, diz a publicação da legenda nas redes sociais, com uma foto de Cury com o presidente da sigla, Luis Tibé.

O autor, que já vendeu mais de 45 milhões de livros, divulgou no início de março um documento em que apresenta suas propostas, citando principalmente o fim da polarização política e o aumento da capacidade produtiva das indústrias brasileiras com uso de ferramentas de inteligência artificial.

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Ele diz ter sido recebido por vários políticos antes de selar sua escolha, como o ex-presidente da República Michel Temer e os presidentes do PSD, Gilberto Kassab; do PSDB, Aécio Neves, e do Podemos, Renata Abreu.

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Cury disse ainda que não precisa do poder e que tomou a decisão de se candidar por ter um projeto –um que será de difícil realização, já que o levantamento mais recente do Paraná Pesquisas para a Presidência sinalizou uma disputa consolidada entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL): os demais candidatos, somados, não chegam a 10% das intenções de voto.

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