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Política

Benedita vai a Brasília se engajar na campanha de Lula e faz planos de virar radialista

Deputada, que tem 84 anos, saiu derrotada ao Senado pelo Rio e disse a amigos que esta foi sua última candidatura

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h23 | Atualizado em 5 out 2026, 17h30
Mulher negra de cabelo crespo, sorrindo e acenando com a mão direita, veste blazer vermelho com broches e calça branca, ao lado de uma urna eletrônica em uma cabine de votação
Benedita no local de votação: parlamentar faz novos planos, fora do Congresso (Renan Nascimento/Divulgação)
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Benedita vai a Brasília se engajar na campanha de Lula e faz planos de virar radialista Priorize VEJA no Google

A deputada Benedita da Silva (PT), que saiu derrotada ao Senado pelo Rio após liderar quase todas as pesquisas, viajou a Brasília para se engajar na campanha de segundo turno do presidente Lula (PT). Aos 84 anos, ela se emocionou na hora de votar em uma escola do Leme vizinha do morro Chapéu Mangueira, onde nasceu. Ao sair do local, disse, com lágrimas nos olhos: “esta foi a última vez que votei em mim mesma”.

Apesar do resultado das urnas, ela não pareceu abalada e ajudou a consolar quem estava à sua volta. “Faz parte da vida”, disse a amigos. Em Brasília, ela participará de reuniões com Lula e aliados para traçar estratégias na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL).

Em paralelo, Benedita agora faz novos planos para o futuro. Um deles é virar radialista ou âncora de um podcast, como confidenciou ao marqueteiro da campanha, Marcus Di Flora.

No domingo, ao votar, ela lembrou dos 42 anos de vida pública. “Metade da minha vida foi colocada na política. Não vi meus filhos crescerem, também não vi meus netos. Espero desfrutar um pouquinho dos meus bisnetos e que eles tenham uma recordação legal da bisavó. E que pensem: terei que fazer algo, porque minha bisavó fez”, disse, sobre o seu legado. A parlamentar também deixou um recado a todos “que estão chegando e virão depois” para que tenham a mesma “força e energia” dela na “contribuição pelo país”.

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