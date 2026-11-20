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Após 40 anos de atuações históricas iniciadas na Constituinte de 1987, Benedita da Silva e Paulo Paim preparam sua despedida do Congresso Nacional em 2027. Conheça o legado e as conquistas dos dois maiores parlamentares negros da história brasileira.

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A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e o senador Paulo Paim (PT-RS), duas das maiores lideranças negras na política brasileira, vão se despedir do Congresso Nacional no início de 2027, exatos quarenta anos depois de ambos tomarem posse para seu primeiro mandato, na Assembleia Constituinte instalada em 1987, que encarregou-se de escrever e promulgar a Constituição Federal de 1988.

São os “maiores parlamentares negros da história deste país”, afirmou a deputada federal Dandara (PT-MG) em sessão de homenagem a Benedita e Paim na Câmara dos Deputados na semana passada. A mineira os agradeceu por “organizar as maiores vitórias do povo negro brasileiro”.

Benedita Souza da Silva Sampaio, 84, filha de lavadeira, trabalhou desde menina e presidiu a Associação de Moradores do Chapéu Mangueira, favela na zona sul do Rio de Janeiro. Paulo Renato Paim, 76, trabalhou desde jovem na metalurgia e presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Ela foi a primeira senadora negra do Brasil (eleita em 1994), a primeira mulher e a primeira pessoa negra a governar o Rio de Janeiro (2002 a 2003), ministra da Assistência e Promoção Social durante todo o primeiro governo Lula (2003 a 2007) e relatora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, que garantiu a essas trabalhadoras seguro-desemprego, salário-família, adicional noturno e de viagens e pagamento de hora extra, equiparando seus direitos aos das demais categorias.

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Paim, por sua vez, é autor dos projetos que instituíram os estatutos do idoso, da igualdade racial e da pessoa com deficiência. Exerceu quatro mandatos seguidos de deputado federal e é senador desde 2003. Vinte anos depois de chegar ao Senado, sob sua relatoria, o 20 de Novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra, como o desta sexta-feira, virou feriado nacional. Também é autor de uma das PECs pelo fim da escala de trabalho 6×1, como a que foi promulgada pelo Congresso este ano e acaba de ser regulamentada por Lula.

Até hoje, quando faz sua bateria regular de exames, Paim ouve de médicos a seguinte pergunta: “O senhor fumou muito quando era jovem?” Costuma responder que nunca colocou um cigarro na boca. E desfaz o mistério sobre o “probleminha” nos pulmões ao contar aos doutores que trabalhou como metalúrgico até os 31 anos, e, para complementar a renda, cumpria horas extras, com jornadas que iam das 6h às 22h, e fazia até suas refeições no meio de muita fumaça.

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Em sessão solene do Senado na última segunda-feira, 16, destinada a celebrar o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, Benedita relembrou as trajetórias conjuntas no Legislativo com Paim. “Desde os corredores da Assembleia Nacional Constituinte, desde então, tornou-se um dos meus mais leais companheiros de luta. A nossa parceria selou uma parceria que atravessou governos, legislaturas e tantas batalhas quantas foram necessárias para transformar o Brasil em um país mais igualitário.”

Terceira colocada na última eleição ao Senado pelo Rio, Benedita aproveitou para fazer um alerta. “Falta muito ainda, principalmente para nós, mulheres negras. É preciso que a gente ocupe, como maioria da população brasileira, todas essas cadeiras, tanto no Senado quanto na Câmara. É importante para as nossas lutas. Se nós não estivéssemos aqui na Assembleia Nacional Constituinte e o movimento negro não tivesse nos respaldado, nós não teríamos feito nada.”