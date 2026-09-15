Benedita da Silva faz campanha na ‘garupa’ de Zeca Pagodinho

A deputada Benedita da Silva (PT), candidata ao Senado pelo Rio, ganhou carona – e o apoio – de um eleitor especial entre os fluminenses. Ela circulou nesta terça-feira, 15, por Xerém, em Duque de Caxias, na garupa de Zeca Pagodinho, em seu famoso quadriciclo.

Os dois aparecem rodando pelo distrito inclusive sob chuva. Zeca tem um sítio em Xerém, onde costuma ajudar a população com seu quadriciclo em momentos críticos, como durante enchentes.

Benedita publicou os registros da agenda de campanha com a música “Quando a Gira Girou” e a legenda: “Meu amigo Zeca Pagodinho faz um trabalho muito bonito em Xerém, uma horta comunitária urbana, que ajuda muitas famílias da região. A iniciativa é do Instituto Zaca Pagodinho e conta com o meu apoio”.

A petista aparece na liderança ao Senado nas últimas pesquisas Datafolha e Quaest. Atrás dela, há uma disputa embolada entre Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL, Marcelo Crivella, do Republicanos, Pedro Paulo, do PSD, e Monica Benicio, do Psol. Já levantamento do Real Time Big Data mostra um cenário mais acirrado pela primeira vaga a senador entre Benedita, Jordy e Crivella.