“Bella Ciao” ganha R$ 60 mil para fazer plano de governo de Sergio Moro

Bella Ciao é uma canção italiana. É a música tema do seriado La Casa de Papel, em que um bando de ladrões invade a Casa da Moeda da Espanha.

Bella Ciao é também o nome da empresa brasileira que estava cuidando do plano de governo do candidato Sergio Moro. A empresa pertence a Luis Felipe Cunha, advogado e amigo do ex-juiz.

A Fundação Podemos pagou exatos 60 mil reais para a Bella Ciao “com o objetivo de colaborar junto à elaboração do plano de governo”. O valor foi dividido em dois pagamentos de 30 mil reais cada.

Na Receita Federal, a Bella Ciao é descrita como uma empresa de “atividades de apoio à educação”, além de “atividades de consultoria em gestão empresarial e “pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas” e “pesquisas de mercado e opinião pública”. A Bella Ciao tem capital social de 20 mil reais.

Dentro do Podemos, membros do partido ainda não sabem que fim irá levar o tal programa de governo de Moro, já que o ex-juiz deixou o partido rumo ao União Brasil.