Bebel Gilberto causa revolta ao sambar sobre a Bandeira do Brasil

Filha de João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque de Holanda, a cantora Bebel Gilberto causou comoção e revolta nas redes sociais ao sambar sobre a bandeira do Brasil, em um show nos Estados Unidos, ao protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Internautas reagiram ao protesto da cantora. Ela sambou sobre o pavilhão nacional na semana passada, em San Francisco, na Califórnia. A cantora chegou a se desculpar após o protesto, mas já era tarde e os internautas ainda não a perdoaram.

Um internauta lamentou a inciativa de Bebel e associou o gesto da cantora à esquerda: “A imagem inacreditável da sobrinha de Chico Buarque, Bebel Gilberto, pisando na Bandeira do Brasil mostra todo o amor e o respeito que a esquerda tem por esse país: nenhum!”, escreveu ele.

Outra internauta publicou cópia de reportagem de 2011 mostrando captação de 1,9 milhão de reais de Bebel durante turnê no Brasil. Bebel é sobrinha da ex-ministra da Cultura Ana de Holanda. “Saudade de quanto a titia era ministra da Cultura e liberava uns milhões para a turnê, né, Bebel Gilberto?”, escreveu a internauta.

O ex-secretário de Cultura, Mário Frias, candidato a deputado pelo Rio, publicou o vídeo da cantora pisando sobre a bandeira. “Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o que ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador [sic] em San Francisco. Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar”, escreveu.

A cantora tem sido alvo de muitos xingamentos na internet. Bebel Gilberto nasceu em Nova Iorque, em maio de 1966. É filha de João Gilberto com a cantora Miúcha. Após seu protesto, a cantora afirmou nas redes sociais que foi um ato impensado e que ama o Brasil.