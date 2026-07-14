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Política

Base de Lula aciona TSE e acusa Flávio de propaganda eleitoral antecipada

PT, PV e PCdoB alegam que pré-candidato do PL à presidência usou live para pedir voto antes do período permitido

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 13h27 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h38
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A federação composta por PT, PV e PCdoB recorreu ao TSE contra o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, sob a acusação de que ele aproveitou uma live para pedir votos e apresentar seu número nas urnas, o que configuraria uma propaganda eleitoral antes do período permitido.

As legendas pontuam que Flávio apresentou propostas e fez promessas de campanha, o que também seria vedado pela Justiça Eleitoral antes de 16 de agosto, quando a campanha de fato começará.

Nessa mesma transmissão ao vivo, o pré-candidato do PL leu uma carta de Jair Bolsonaro, demonstrando apoio às suas pretensões eleitorais, o que levou à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de proibir que ele visitasse o pai, que está em prisão domiciliar, até depois do primeiro turno da corrida presidencial.

Na ação, as siglas argumentam que a transmissão ultrapassou os limites permitidos durante a pré-campanha e reuniu elementos típicos de propaganda eleitoral: pedido de apoio, apresentação de propostas para um eventual governo, divulgação do número de urna e ataques direcionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Além da aplicação de multas, a federação solicita uma decisão liminar para que o vídeo seja retirado do ar antes do julgamento definitivo da ação.

“No pedido urgente, a federação requer que Flávio Bolsonaro retire a transmissão do YouTube no prazo de 24 horas. Caso ele não cumpra uma eventual decisão, a federação solicita que a própria plataforma seja obrigada a indisponibilizar o conteúdo”, informa a nota divulgada pelo partido.

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