Barroso diz que democracia ‘só não tem lugar para quem quer destruí-la’

O ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, voltou a defender o sistema eleitoral no Brasil na noite desta sexta-feira, 29. Em evento no Rio de Janeiro, ele detalhou a segurança e a transparência do processo no país.

Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Barroso disse que a democracia tem lugar para todos, menos para quem queira destruí-la: “A democracia é um ambiente plural que tem lugar para conservadores, para liberais, para progressistas. Só não tem lugar para quem queira destruí-la. O Brasil tem muitos problemas, felizmente nosso sistema de votação não é um deles”.

Na última quarta, o presidente da República disse que as Forças Armadas sugeriram ao TSE que militares façam uma contagem paralela dos votos nas eleições.

No mesmo evento, mais cedo, o ministro do STF e vice-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que aqueles que colocarem em dúvida as eleições desse ano “serão combatidos com a força da Constituição”.

Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE em agosto.

Continua após a publicidade