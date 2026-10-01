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Política

Barrado em debate, Renan fará protesto na vizinhança da TV Globo

Em função do prazo apertado, candidato do Missão optou por não apresentar um novo recurso e optou por se manifestar contra o veto à sua participação

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h01 | Atualizado em 1 out 2026, 17h08
Homem de cabelo escuro e barba rala, vestindo camisa branca e jaqueta preta, fala em coletiva de imprensa com vários microfones à frente. Ele tem expressão séria e olha ligeiramente para a direita. Ao fundo, um banner escuro com a palavra missão e R14 em branco
Renan Santos, candidato à Presidência pelo Missão (Allison Sales/NurPhoto via/Getty Images)
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Barrado em debate, Renan fará protesto na vizinhança da TV Globo Priorize VEJA no Google

Irritado por não ter conseguido aval da Justiça para participar do debate da TV Globo, Renan Santos, candidato do Missão à presidência da República, fará um protesto em frente à sede da emissora no Rio de Janeiro.

Sem a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o encontro contará com a presença de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

A expectativa é que Renan esteja acompanhado de assessores e militantes para protestar por não ter sido incluído no rol de participantes do último confronto entre os presidenciáveis antes do primeiro turno.

A ministra Cármen Lúcia, do STF, indeferiu o pedido de Renan para participar do debate. Antes disso, o próprio presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, rejeitou a iniciativa do candidato do Missão na corrida ao Palácio do Planalto.

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Entre os argumentos apresentados por Renan, ele argumentou que tem pontuado melhor que Zema, que tem presença confirmada no encontro entre candidatos desta quinta-feira.

Em sua decisão, a magistrada ressaltou que o STF não pode processar de maneira regular a “arguição de descumprimento de preceito fundamental” apresentada, já que se trata de “interesse subjetivo”. Até disso, afirma que a ADPF não é o dispositivo adequado, pontuando que a matéria eleitoral específica é de competência da Justiça Eleitoral.

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Em função do prazo apertado, Renan optou por não apresentar um novo recurso e decidiu se manifestar contra o veto à sua participação.

 

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